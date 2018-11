E´ una Pontremolese record in Toscana

Nessuno in Promozione come gli azzurri di mister Ruvo

Promozione -

E' una Pontremolese record quella che viaggia spedita in vetta alla classifica ad un terzo del cammino del torneo di Promozione. Nessuna squadra infatti in Toscana, anche negli altri due gironi di Promozione hanno conquistato lo stesso bottino dei lunigianesi basti pensare che nel girone B in vetta c'è il Soci Casentino con 21 punti mentre nel raggruppamento C comanda il Fratres Perignano a quota 19.



Una Pontremolese che sta letteralmente volando e merito è di un gruppo davvero molto valido che domenica dopo domenica stra prendendo coscienza delle proprie pqualità tecnichedecisamente non indifferenti. Adesso per gli azzurri un impegno assai delicato in quanto domenica sul terreno del "Pineta Romiti " arriverà la formazione pratese del Maliseti Tobbaianese, avversario da prendere con le molle che in classifica e' assestato in terza posizione con 19 punti e quindi molto pericoloso da affrontare. Il direttore di gara del match sarà il signor Labruna di Pontedera, assistenti Andreani di Carrara e Nasca di Livorno.



Questo il programma dell'undicesima giornata del campionato di Promozione. Athletic Calenzano-Lampo 1919, Jolly Montemurlo-Viaccia Calcio, Larcianese-Villa Basilica, Luco-Sestese Calcio, Montespertoli-Quarrata Olimpia, Pietrasanta-Real Cerretese, Pontremolese-Maliseti Tobbianese, Unione Tempio Chiazzano-Lammari 1986.





La situazione della classifica del girone A di Promozione ad un terzo del cammino è la seguente. Pontremolese 25 punti, Lampo 20, Maliseti Tobbianese 19, Real Cerretese 18, Larcianese 17, Montespertoli 14, Viaccia 14, Sestese 13, Villa BAsilica 13, Quarrata Olimpia 12,

Athletic Calenzano 9, Jolly Montemurlo 9, Luco 9, Lammari 8, Unione Tempio Chiazzano 5, Pietrasanta 3.