Del Nero in finale di Coppa

In Promozione ligure il Rivasamba di Davide e Simone Del Nero batte il Goliardicapolis e conquista la Finalissima di Coppa Italia

Promozione - Continuano le soddisfazioni in casa Del Nero. Dopo la vetta della classifica, per mister Davide ed il figlio Simone , in forza al Rivasamba, Promozione ligure, è arrivata la Finalissima di Coppa Italia di Promozione- Domenica scorsa i "calafati" di Sestri Levante hanno infatti battuto in trasferta il Goliardicapolis per due a zero conquistando la finale che giocheranno contro il Taggia (2-0 alla Sestrese). Per Simone Del Nero (foto) una decina di minuti di impiego nel finale di gara.



Il tabellino



Goliardicapolis - Rivasamba 0 - 2

Goliardicapolis: Pedrazzetti, Cabras, Arlandini M., Manzi, Ferrando, Owusu (58' Filippone), De Martini, Bonadies, Siciliano (46' Sarno), Sighieri (76' Galliano), Incerti. All. D'Asaro

Rivasamba: Assalino, Porro, Sanna, Busi (85' Guaitoli), Di Carlo (81' Del Nero), Mazzino, Capalbo (76' Capelli), Cilia, Salano (53' Marasco), Costa (78' Tuvo), Fontana. All. Del Nero.

Reti: 2' Busi, 26' Mazzino