Il mister del Rivasamba in Promozione ligure è campione d'inverno assieme al figlio Simone

Promozione -

Davide Del Nero non finisce di stupire. L'ex grande giocatore della Carrarese anni '80 da tempo sta facendo vedere grandi cose anche in veste di allenatore. In carriera ha allenato società importanti come Entella, Rapallo, Chiavari Caperana , Forte dei Marmi e Golfo Paradiso Camogli. L'ultima sua impresa con il Rivasamba, formazione di Sestri Levante in Promozione ligure. al giro di boa del campionato si è laureato campione d'inverno anche con il contributo di un altro ex Carrarese e Massese ovvero il figlio Simone che ha deciso da alcuni mesi di accompagnarlo in questa nuova avventura. Ormai la Liguri aè una seconda casa per i Del Nero basti pensare che Manuele il figlio minore di Davide, anch'esso ex Carrarese, gioca nella formazione del Vado. Rivasamba che ha concluso il girone d'andata con 32 punti al suo attivo, uno in piu' dell'Athletic Liberi. Dopo la pausa natalizia gli arancioneri saranno impegnato domenica 13 gennaio nella gara del primo turno di ritorno in casa all'Anderson" contro la formazione del Borzoli attualmente penultima in classifica con soli 10 punti al suo attivo.