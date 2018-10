Coppa Italia, Pontremolese out

Gli azzurri, in inferiorità numerica nell’ultima mezz’ora, subiscono nel finale la rete dell'eliminazione

Promozione - PONTREMOLESE: Della Bartolomea, Rossi (77’ Erta), Menichetti, Spagnoli, Filippi G., Verdi, Fomov (88’ Castellotti E.), Balestracci, Occhipinti, Capo, Lombardini. A disp.: Vegnuti, , Castellotti A., Bertolini, Venuti, Bellacci. All.: Ruvo.

CASCINA: Mansani, Rodella, Giorgi (59’ Mattiello), Aiello, Lotti D., Burgalassi, Micheletti (72’ Casarosa), Susini, Ciappi (83’ Morelli), Giudici, Naldini (59’ Vaglini). A disp.: Rossi, M., Puccini, Perissinotto, Colombini. All.: Polzella.

ARBITRO: Bassetti Tommaso di Lucca, assistenti Perlamagna e Cecchini di Carrara.

RETE: 87' Giudici.

NOTE: espulso Spagnoli (P) al 64’



PONTREMOLI- La Pontremolese, in inferiorità numerica nell’ultima mezz’ora di gioco, subisce nel finale in contropiede la rete che la elimina dalla Coppa Italia. Dopo un primo tempo giocato in modo non trascendentale, nei primi quindici minuti della ripresa la squadra ha fornito una prestazione che lasciava presagire ottime possibilità di vincere la gara ma l'espulsione di Spagnoli ha condizionato l'ultima parte dell'incontro, generosamente giocato dai ragazzi che, dopo aver subito la rete di Giudici, con Occhipinti hanno sfiorato nel recupero il gol che li avrebbe portati almeno ai supplementari. Coppa capitolo chiuso, ora testa al campionato ed al Jolly Montemurlo, di scena domenica al "L.Romiti", sperando di avere un arbitraggio di qualità maggiore.



Fonte: pontremolese1919.it