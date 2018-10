Breaking News, Pontremolese-Larcianese si giocherà al `Romiti`

Cambio programma, non più al "Lunezia" ma "in Pineta"

Promozione - La società Pontremolese 1919, dopo la chiusura per inagibilità della tribuna dello "Stadio Lunezia" di Pontremoli, si è riunita in consiglio e nelle ultimissime ore ha cambiato idea su dove si giocherà la partita di domani.



La gara di domenica 7 ottobre tra Pontremolese e Larcianese, valevole per la 4° giornata di campionato di Promozione (fischio d'inizio ore 15.30), non si giocherà più al "Lunezia" di Pontremoli ma al "Leonello Romiti" in pineta. Questo per consentire al pubblico di essere seduto e al coperto.



Indicazioni stradali



AUTOSTRADA: uscire a Pontremoli, girare a destra, proseguire diritti per circa 3km, entrati in città dopo la caserma dei Carabinieri, tenere la sinistra e prendere la prima strada a sinistra per 700mt.

STATALE DELLA CISA all´ingresso della città, dopo distributore "Eni", girare a sinistra e poi ancora a sinistra, dopo il ponte andare sempre dritto prendere la seconda strada a sinistra per 700mt.



Via Pineta

Comune: Pontremoli

Provincia: MS