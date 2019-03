Athletic Calenzano-Pontremolese, Ruvo: `Non facciamo calcoli`

"La squadra che affronteremo darà qualcosa di più, in funzione del fatto che gioca contro la prima"

Promozione - Sette partite al termine, 4 punti di vantaggio sulla Lampo e scontro diretto a fine mese. C'è solo una cosa fa fare domenica a Calenzano, vincere. Gli avversari sono undicesimi in classifica, escono da una sconfitta e vogliono assolutamente un risultato positivo, per non essere risucchiati in zona playout.



Sentiamo come la pensa Don Ruvo:



Mister, sette domeniche al termine del campionato. Domenica prossima delicatissima trasferta sul campo della pericolante Calenzano che venderà cara la pelle. Che clima ti aspetti? "Da qua alla fine saranno sicuramente tutte partite difficili, perché i punti in palio sono sempre meno e gli obiettivi sempre più vicini da raggiungere, qualsiasi essi siano. Quindi mi aspetto una gara come quella di domenica scorsa, dove la squadra che affronteremo darà qualcosa di più, in funzione del fatto che gioca contro la prima".



Come siete messi con infortuni e squalifiche? "Non ho nessuno squalificato, i ragazzi ad oggi stanno tutti bene e quindi tutti a disposizione".



Dopo domenica, altre due gare e il probabile match point contro la Lampo. Quanto sarebbe importante mantenere il margine di 4 punti? "Come dico sempre ai ragazzi, non voglio fare calcoli, perché la nostra forza ad oggi è stato il fatto di andare in campo e concentrarci solo alla gara che stiamo affrontando, senza pensare a dove dobbiamo arrivare, anche perché non siamo partiti per ammazzare il campionato ma per fare bene e divertirci".