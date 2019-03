Locali in vantaggio ma Occhipinti su rigore (VIDEO) ristabilisce la parità

Promozione - ATHLETIC CALENZANO: Evi, Canigiani, De Felice, Garvoni, Tarli, Bucaioni, Gueye, Aldrovandi, Cutini, Balleggi, Massaro. A disp.: Ridi, Tacconi, Conti, Nencioli, Niccolai, Cerretini, Malaj, Berretti, Riccardi. All.: Vettori Luca

PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo, D'Angelo. A disp.: Sardella, Corvi, Martinelli, Castellotti A., Martini, Iorfida, Lombardini, Fomov, Balestracci. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Merlino Giuseppe di Pontedera, coad. da Pignatelli Filippo di Viareggio e Pacini Matteo di Empoli

RETI: 19° Gueye, 32° rig. Occhipinti



CALENZANO- Un punto in trasferta a questi punti del campionato e contro una squadra che lotta per la salvezza non è da buttare, ma oggi la Pontremolese poteva fare qualcosa in più. Un pareggio che accorcia a 2 lunghezze il margine di vantaggio sulla diretta inseguitrice Lampo, vincente sul Montespertoli per 2-1. Calenzano che passa in vantaggio al 19° a causa di una disattenzione difensiva degli azzurri. Al 32' netto fallo su Giacomo Filippi in area di rigore che il direttore di gara sanziona con un penalty: dagli undici metri Occhipinti non sbaglia (video).



Prossima domenica Pontremolese al Lunezia contro l'ottava Villa Basilica, mentre la Lampo andrà a far visita alla penultima Unione Tempio Chiazzano.