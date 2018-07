Versante Ligure, presentiamo l´antica Luni 2018/2019

Obiettivo dei “gladiatori” è senza ombra di dubbio la salvezza in un campionato nuovo e molto complicato

Prima Categoria - LUNI- Dopo aver ottenuto una brillante promozione in Prima Categoria ligure, l'Antica Luni si sta rinforzando (con grande impegno) col mercato estivo, al fine di giungere ai nastri di partenza del prossimo campionato, che inizierà il prossimo 22 settembre, nelle migliori condizioni. Obiettivo dei “gladiatori” del presidente Mattia Casani è senza ombra di dubbio la salvezza in un campionato nuovo e molto complicato.



Salutato Alessandro Rolla, il tecnico che ha portato i gialloazzurri alla promozione, alla guida della squadra è arrivato Eugenio Duranti. Il neo trainer del sodalizio di Luni in carriera ha avuto esperienze in Prima e Seconda Categoria Toscana, mentre negli ultimi due anni è stato impegnato nel calcio giovanile guidando gli Juniores Elite del Don Bosco Spezia e la Juniores Nazionale del Valdinievole Montecatini.



Per quanto riguarda la rosa il diesse Battistini si è subito messo in moto ed in gialloazzurro sono arrivati molti giocatori importanti a partire da Andrea Spagnoli, per passare al difensore classe 1988 Alessio Arzà, entrambi la scorsa stagione in forza al San Lazzaro Lunense. Un altro innesto di spessore è l'arrivo del difensore Christopher Piazza, classe 1994 proveniente dal Levanto. Un ritorno importante è quello di Davide Giorgi che già era in gialloazzurro prima di passare nelle fila di Athletic Chiappa, Colli di Luni e Vezzano. A centrocampo un volto nuovo ovvero quello di Robertoo Buffoni, classe 1993 oltre a tre giovani di grandi prospettive ossia il portiere Nicola Menconi (1997) dal San Lazzaro, il centrocampista Francesco Chiummiello (1998) dal Sarzana e l'attaccante Giuseppe Dell'Amico (1997) dalla Tarros Sarzanese. Altri volti nuovi sono quelli di Matteo Vangeli difensore classe 1996 , Andrea Pellini, attaccante (1988) , Gabriele Pellini (1998) difensore e la punta Diego Muracchioli (1986).



Infine due ottime riconferme ossia il portiere Christian Grassi e il difensore Roberto Canciello.



Per quanto riguarda il quadro tecnico il volto nuovo oltre a mister Duranti è quello di Gabriele Panizzi che svolgerà il ruolo di vice allenatore colaborando anche con il riconfermato allenatore dei portieri Riccardo Grassi. Intanto la Figc ha reso noto il girone D di Prima Categoria Ligure. Antica Luni, Borgo Foce Magra, Ceparana, Follo San Martino, Levanto Calcio, Marolacquasanta, Moneglia, Pegazzano, Rebocco, Ricco' Le Rondini, San Lazzaro Lunense, Sarzana Calcio, Sporting Club Aurora, Tarros Sarzanese.