Versante ligure, il Sarzana 1906 taglia il nastro

Domenica prossima i rossoneri di mister Veronica all'esordio in campionato con il Ricco' Le Rondini

Prima Categoria - SARZANA- Ancora pochi giorni di sedute di allenamento per il Sarzana 1906 e poi sarà campionato. La formazione rossonera , fresca di eliminazione dalla Coppa Liguria ad opera dell'Antica Luni nel girone che vedeva partecipare anche la Tarros, esordirà nel torneo di Prima categoria ligure esattamente domenica prossima 30 settembre alle ore 10.30. Match casalingo sul terreno del “Gaggio” di Ortonovo contro la formazione gialloblu del Ricco' Le Rondini. Mister Tiziano Veronica sta facendo sudare i suoi per cercare di arrivare al meglio al taglio del nastro del campionato 2018-19. “Ci stiamo preparando con il massimo impegno- dichiara il tecnico rossonero- e siamo riusciti in queste settimane a recuperare qualche elemento infortunato . Ne mancano all'appello ancora due e quindi domenica scenderemo in campo con una rosa ancora non completa ma giocheremo ovviamente per portare a casa i tre punti in palio.”