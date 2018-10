Versante ligure, il Sarzana 1906 porta a casa i tre punti

Vittoria casalinga dei rossoneri di mister Veronica contro il Marolacquasanta

Prima Categoria - Un buon Sarzana 1906 si impone in casa sul Marolacquasanta per uno a zero e vola in classifica di Prima ligure a quota sei punti. A decidere il match una rete di Rossetti al 45' su calcio di rigore. Sarzana che ha giocato un ottimo primo tempo sfiorando la rete in tre occasione compresa la traversa di Figliè prima del penalty trasformato da Rossetti, nella ripresa mister Tiziano Veronica costretto per infortuni ai danni di Rolla e Bosinco a varie sostituzioni soffrendo un po' nel finale con Cucurnia bravo in un intervento. Rossoneri che amministrano il vantaggio e portano a casa i tre importantissimi punti. Domenica prossima trasferta sul terreno del Rebocco.



Questa la formazione rossonera.

SARZANA 1906 : Cucurnia, Bartoli, Pasquali, Tonelli, Isoppo, Taddeucci, Rossetti, Bianchi, Meruzzi, Bosinco, Figliè. A disp. Corvi, Sow,Orlandi, Rolla, Pieruzzini, Capitani, Cucurnia, Rolla. All. Veronica



I risultati della III giornata di Prima Categoria Ligure Girone D



Borgo Foce Magra A.F – Tarros Sarzanese 0 - 0

Pegazzano – Riccò Le Rondini 3 - 1

Rebocco – Sporting Club Aurora 2 - 1

San Lazzaro Lunense – Moneglia 1 - 1

Sarzana – Marolacquasanta 1 - 0

Follo San Martino - Antica Luni 3 - 1

Levanto Calcio - Ceparana 5 - 0