Versante Ligure, addio illustre in casa Antica Luni

I “gladiatori” gialloazzurri salutano mister Alessandro Rolla

Prima Categoria - Un addio illustre in casa Antica Luni. Dopo la splendida cavalcata culminata poco tempo fa nella promozione nel campionato di Prima Categoria ligure i “gladiatori” gialloazzurri salutano mister Alessandro Rolla.



L'annuncio dal profilo Facebook del tecnico. Questo il testo “Buongiorno, Da oggi non sono più l'allenatore dell’Antica Luni, prossima settimana avrò un incontro con la società dove ognuno di noi dirà la sua sulla programmazione alla prima categoria, se ambizioni, progetti e programmi combaciano allora si potrà continuare insieme altrimenti ognuno seguirà la propria strada.Nel frattempo sono libero di valutare altre possibilità, quello che cerco per la prossima stagione è ambizione, serietà e condizioni ideali per poter lavorare,non importa la categoria e non escludo il settore giovanile. Quello che voglio è fare calcio e farlo nella maniera in cui credo.”