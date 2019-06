Un Rizzi in più per il Serricciolo

Grande colpo della società che inserisce nell'organigramma il nuovo direttore generale

Prima Categoria - In attesa di sapere gli esiti della graduatoria di merito per capire in che categoria giocherà la prossima stagione, se Prima o Promozione, il Serricciolo non sta con le mani in mano e fa entrare in società un guru del calcio lunigianese, uomo d'esperienza sinonimo di garanzia e affidabilità. Stiamo parlando di Pietro Rizzi, ex Filattierese e per anni al Lunigiana, che ricoprirà la carica di Direttore Generale.



Di seguito il COMUNICATO UFFICIALE:



"La ASD Serricciolo, nell'ottica di un miglior assetto organizzativo, ha assegnato l’incarico di Direttore Generale della Società, al Sig. RIZZI PIETRO, che avrà il compito di collegamento tra la Società e il settore tecnico. Una scelta importante, vista la sua provata esperienza, per la crescita di tutto il Serricciolo, sia sotto l’aspetto organizzativo che tecnico, per dare a tutti i nostri tesserati, atleti e soprattutto ai tifosi un Serricciolo sempre più competitivo e protagonista.



La A.S.D. Serricciolo nel dare il benvenuto al Sig. RIZZI a rivestire l’importante incarico per i colori GialloBlu augura un buon lavoro e un futuro insieme ricco di successi".