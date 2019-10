Prima Categoria - Non termina nel migliore dei modi la prima gara casalinga stagionale Per il Sarzana 1906. I ragazzi di mister Tiziano Veronica vengono sconfitti per uno a zero dal Ricco' Le Rondini sul terreno di gioco di Fossone nuova sede di gare casalinghe per questo campionato.



Le parole di mister Veronica.



"Sono decisamente arrabbiato. E' stata una sconfitta beffa. Nell'unico tiro in porta di tutti i novanta minuti di gara gli ospiti sono riusciti a segnare ed a portare via bottino pieno. Noi invece abbiamo dovuto fare i conti con ben tre legni ed almeno quattro occasioni nitide per segnare. Una partita in cui meritavamo senza dubbio i tre punti non ne portiamo a casa neppure uno ed ora la classifica dice un solo punto in due partite. La prestazione c'è stata purtroppo la fortuna no. Andiamo avanti continuando da quello di buono fatto vedere."



Sarzana 1906 che archivia l'amarezza di domenica e pensa al prossimo turno di campionato che vedrà i rossoneri ospiti domenica prossima a Sestri Levante dello Sporting Aurora.



NM