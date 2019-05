Un eroico Serricciolo vola in finale al 120´

Dopo la doppietta di Iardella, gli ospiti recuperano e ai supplementari sorpassano, ma ancora bomber Iardella trova il vincente all'ultimissimo minuto

Prima Categoria - SERRICCIOLO- Scolari, Sartini, Mencatelli, Tonelli, Manenti, Mameli, Del Freo (60' Shqpy), Perini, Iardella, Bertolla, Tavoni a disp. Santini, Calco, Malatesta, Jovanovitch, Carnaccioli, Lisi, Marchionna. All. Bertacchini

PONTE A MORIANO: Gonnella, Bini (104' Ridolfi), Pardini (106' Garofalo, Del Frate, Landi, Taccola, Mancini (83' Moriconi), Quilici (83' Michelotti), Bitep, Tarantino, Polpetta (85' Ghilardi)a disp. Cobbianah, Sinesi, Bianchini. All. Lencioni

RETI: 5' Iardella, 11' Iardella, 46' Tarantino (rig.), 60' Quilici, 105' Mancini, 120' Iardella

NOTE: 50' espulso Taccola (P), 119' Bitep (P)



SERRICCIOLO- Al termine di una bellissima partita durata 120 minuti è il Serricciolo di Bertacchini a staccare il biglietto per la finale playoff.



Partono bene i locali che nel giro di 10 minuti vanno in doppio vantaggio con una grande doppietta dell'eroe di giornata Iardella. Al primo minuto della ripresa i lucchesi di Lencioni si riportano sotto, mettendo a segno con Tarantino dagli undici metri. "Galletti" che accusano il colpo e nonostante la superiorità numerica (espulso Taccola al 50') perdono tranquillità, tanto che la 60' Quilici rimette il risultato in parità. Finiti i tempi regolamentari, si va ai supplementari e il numero 7 ospite Mancini fa esplodere di gioia i suoi con l'incredibile 3-2. A un minuto dal temine il Ponte rimane in 9 per l'espulsione del centravanti Bitep. Sembrava finita ma all'ultimissimo giro di lancette dopo un bel cross di Mameli è ancora bomber Iardella a farsi trovare pronto e a trovare un gran tiro al volo dal limite dell'area che chiude il match con il definitivo 3-3.



Serricciolo in finale!