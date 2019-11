Un brodino per il DB Fossone

Prima Categoria -

Un brodino caldo per il DB Fossone che esce con un pareggio (1-1) dal terreno del Corsanico. Un punto che non permette ai giallorossoblu di uscire dall'ultimo posto in classifica del girone A di Prima Categoria. Nota di merito per Gianluca Agnesini ,42 anni, (foto) che para un calcio di rigore ai versiliesi. DB Fossone che resta l'unica squadra di tutto il raggruppamento a non aver ancora vinto una partita.



Il tabellino del match.



CORSANICO – DB FOSSONE 1-1



CORSANICO: Bedei, Offretti, Tomei (18’st Frusteri), Corsinelli, Sacchelli, Ramacciotti, Silvestri (18’st Aquilante A.), Altemura, Alberti (27’st Toure), Barbetti, Bertilotti (31’st Ceciarini). All.: Farnocchia.



DB FOSSONE: Agnesini, Lanzi, Antonelli, Mallegni, Vaira, Provenzano, Basciu, Bianchi, Gasparotti (43’st Ciandri), Bettini (4’st Marinari) (18’st Tosi) (30’st Bassani), Donati (23’st Bretagna). All.: Tavarini.



ARBITRO: Pisano di Pisa.



RETI: 19’pt Gasparotti, 37’st Toure.



NOTE: Al 32’pt Agnesini para un rigore a Corsinelli.