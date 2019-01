Torrelaghese, si dimette il ds Poletti

Il direttore dice addio dopo 3 campionati vinti e una finale playoff

Prima Categoria - Brutta perdita per la Torrelaghese, squadra appartenente al campionato di Prima Categoria. A dire addio ai gialloviola è il competente direttore sportivo Mirco Poletti (nella foto a sinistra) che è dovuto scendere dalla nave a metà stagione per motivi personali.



Di seguito la sua dichiarazione:



"Io mirco Poletti, con la seguente annuncio le mie dimissioni da direttore sportivo della Torrelaghese, principalmente per motivi personali. Lascio dopo 3 campionati vinti, 1 finale play off vinta e con una possibile e meritata salvezza nell'anno in corso. Ringrazio i miei 8 soci con cui abbiamo condiviso più vittorie che sconfitte; ringrazio gli allenatori che mi hanno accompagnato nei miei successi lazzarini Mazzei e Bucci e Ratti; ringrazio gli oltre 100 giocatori passati sotto le mie gestioni, senza di loro tutto questo non sarebbe mai stato possibile; ringrazio Dario Ramacciotti, vero motore trainante nell'avventura Torrelaghese; ringrazio il direttore Crovara e il presidente Palagi che mi hanno lanciato ad i vertici delle nostre categorie; ringrazio particolarmente Mario Ratti e Alfredo Cordoni, i miei due bracci destri che, oltre a farmi crescere calcisticamente, hanno favorito la mia crescita personale"