Torrelaghese-Don Bosco Fossone, Incerti: “La corsa è solo su noi stessi”

Prima Categoria - Un campionato di Prima Categoria spettacolare. Lo dimostrano le sorprese che ogni domenica arrivano dal vertice, sorpassi a non finire tra l’indomita coppia Serricciolo/Don Bosco Fossone, alle quali quest’ultimo terzo di torneo, si è aggiunta anche il River Pieve. Una “bagarre” a tre che lascerà tutti col fiato sospeso fino all’ultimo.



Vediamo cosa ha da dire il mister del don Bosco Fossone Massimiliano Incerti che domenica andrà a far visita alla Torrelaghese...



Mister Incerti, domenica scorsa un pareggio che ha permesso al River di recuperarvi ma che vi fa accorciare le distanze sul Serricciolo, ora a un punto... Analizza il momento della tua squadra... " Durante ogni stagione ci sono momenti dove meriteresti 6 punti e ne prendi 1 o addirittura 0 e altre volte succede anche il contrario. Onestamente è un periodo poco fortunato perché soprattutto domenica abbiamo giocato ad una porta per 60 minuti, riuscendo solo a pareggiare e senza alcun dubbio abbiamo buttato 2 punti che ci avrebbero proiettato meritatamente in testa".



Come avete vissuto queste due deludenti settimane? "Di deludente come sottolinei te ci sono solo i punti totalizzati nelle ultime due partite,perché personalmente sono molto contento del gioco espresso".



Ciò nonostante il Serricciolo dista solo un punto e tra qualche domenica ci sarà lo scontro diretto tra River e Serricciolo... "Parecchio tempo fa puoi confermare che dissi che il River era la candidata per eccellenza alla vittoria, per cui non mi meraviglia la classifica. Tengo a precisare che in ogni modo o prima o dopo i punti delle tre squadre sono palesi. In ogni caso non guardiamo cosa fanno le altre, ne tanto meno con chi giocano. Guardiamo e facciamo la corsa solo su noi stessi".



Domenica Torrelaghese, all'andata avete perso. Quanto sarà importante tornare con un risultato positivo? "All'andata abbiamo subito un passivo pesante e giusto e domenica scenderemo in campo per fare risultato pieno, come del resto è nel nostro DNA".



Quanto vi sta condizionando la situazione infortuni? "Gli infortuni che ci hanno colpito hanno notevolmente diminuito le variabili che ci hanno diversificato durante il campionato se poi aggiungiamo che si tratta di fuoriquota in ruoli dove ora mancano diciamo che ci limitano un po’".



Che terza parte del campionato vi aspetta? "Ci aspetta un campionato che sarà di dieci giornate, dove non c’è possibilità di recuperare, per cui i miei ragazzi sanno come devono comportarsi. Ma non ho dubbi sul questo, perché ho la fortuna di allenare i migliori giocatori e soprattutto grandi uomini".