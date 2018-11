Tirrenia, tesserato il portiere Virio Biagi

Oltre a lui, in prestito dal Seravezza Sacchelli Andrea

Prima Categoria - La Tirrenia di mister Dario Martinelli, penultima in classifica con soli 6 punti, corre ai ripari e lo fa partendo dal portiere. Nelle ultime ore la società del presidente Tartarini ha tesserato il portiere Virio Biagi, estremo difensore che in passato ha indossato la maglia della Massese e poi è sceso nelle categorie, facendo bene in squadre come Poveromo e Romagnano. Lo scorso anno iniziò con la Portuale, in Eccellenza, per poi passare al Don Bosco Fossone ma, per problemi di lavoro, non ha finito la stagione.



Oltre a Biagi, i gialloblu hanno si sono garantiti le prestazioni di Sacchelli Andrea in prestito dal Seravezza: classe 1997, difensore centrale o terzino, lo scorso anno al Colli Ortonovo, in Promozione ligure. Entrambi saranno a disposizione già da domenica.



Adesso la società sta valutando altre operazioni in entrata, soprattutto nel reparto offensivo, vista la partenza di Gialuca Venturini. A breve ne sapremo di più.