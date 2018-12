Tirrenia, momento delicato

I gialloblu, ultimi in classifica sono reduci da cinque sconfitte consecutive. Domenica arriva lo Staffoli

Prima Categoria - Momento estremamente delicato per la Tirrenia. I gialloblu marinelli stanno attraversando una pesante crisi di risultati nell'impervio cammino del loro campionato di Prima Categoria. Cinque sconfitte consecutive stanno lasciando segno nello spogliatoio ed occorre al piu' presto un'inversione di rotta netta e decisa per cercare di risalire la china considerato che non si è arrivati ancora neppure a metà del percorso ed il tempo per rimediare c'è eccome.



La classifica piange come testimonia l'ultimo posto assieme alla Folgor Marlia a quota sei con una sola vittoria conquistata in undici gare disputate ma la zona salvezza è ancora abbordabile considerati i dodici punti dello Staffoli attualmente sestultimo. E proprio i biancorossi pisani saranno gli avversari di turno di domenica prossima sul terreno di casa di Viale della Repubblica. Inutile dire che i tre punti in palio sono importantissimi se non vitali per il futuro del torneo gialloblu.



Tirrenia-Staffoli di domenica 9 alle ore 14.30 sarà diretta dal signor Simone Cecchi della sezione di Lucca