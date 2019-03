Tirrenia, la `formica atomica` Marinari per ripartire

L'attaccante classe 1998 è l'autore della doppietta che ha portato un inaspettato pareggio nel derby di Fossone

Prima Categoria - Una stagione veramente buia per la Tirrenia 1973. Dopo la salvezza dello scorso anno da neo promossa, nel campionato in corso con una squadra completamente rinnovata i marinelli non sono mai riusciti a trovare quel filotto di risultati positivi necessari per uscire dalle sabbie mobili della classifica: quando mancano 5 gare dal temine la penultima Diavoli Neri dista 9 punti e la retrocessione è quasi una certezza.



In questa triste musica si eleva però una nota positiva: l'attaccante Mattina Marinari, classe 1998 autore della doppietta che ha portato alla sua squadra un inaspettato pareggio nel derby di Fossone. Soprannominato dai compagni "La Formica Atomica" l'attaccante esterno, con passato nelle giovanili dell'Ortonovo, Margine Coperta e Forte Dei Marmi, è approdato quest'anno alla Tirrenia e si sta mettendo in evidenza per dinamismo, rapidità e senso del gol (con ieri ha messo a segno il suo sesto centro stagionale). Oltre alle buone caratteristiche tecnico/tattiche, il ragazzo si sta distinguendo per il carisma nello spogliatoio, tanto che nella gara di ieri mister Tenerani lo ha promosso capitano.



Sicuramente uno dei tanti ragazzi interessanti da cui la Tirrenia dovrà ripartire la prossima stagione.