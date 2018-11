In Prima categoria i "Galletti" gialloblu sorpassano il Forte dei Marmi e vanno in testa col Tau Calcio

Prima Categoria - Serricciolo, vertigini d'alta quota. I “Galletti” gialloblu superano con il classico due a zero casalingo i Diavoli Neri Gorfigliano ed approfittando del capitombolo dell'ex battistrada Forte dei Marmi battuta con un sonoro 5-2 sul campo lucchese del Ponte a Moriano, guadagnano la vetta della classifica in compagnia del Tau Calcio anch'esso vincitore seppur faticando nel derby interno con la Folgor Marlia. Serricciolo che vanta attualmente venti punti in nove gare disputate, frutto di sei vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta, cammino identico a quello del Tau Calcio. Adesso per il Serricciolo una settimana di intense sedute di allenamento in vista di una nuova impegnativa prova ovvero la trasferta di domenica prossima sul terreno di gioco dell'Orentano, formazione che attualmente naviga in terz'ultima posizione con sette punti al suo attivo e che domenica scorsa è stata battuta per due a zero sul terreno della Torrelaghese.