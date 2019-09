Serricciolo-Torrelaghese 3-0, giornata perfetta

: Gavellotti, Perini, Casciari, Tonelli, Menenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi (65' Tavoni), Cantoni (86' Pasqualetti), Bertolla, Lisi (75' De Negri) (Vegnuti, Calvo, Malatesta) All. Bertacchini: Casapieri, Pacini (65' Passaglia), Rossi, Zaia, Ficagna, Cinquini, Pinelli, Biagioni, Tinagli (86' Marsili), Bonuccelli (79' Discetti), Pezzini (Lo Bosco, Caneschi, Cecchi) All. Bucci: 24' Mencatelli, 57' Shqypi, 90' De Negri52' espulso Biagioni per protesteGiornata perfetta per il Serricciolo di Bertacchini che liquida per 3-0 la Torrelaghese di Bucci e con 4 punti si mette in scia delle due primatiste Sporting Pietrasanta a Capezzano, le uniche a punteggio pieno.Apre le danzeal 24' con un gran sinistro da fuori area a girare sul secondo palo. Dopo 7' minuti della ripresa ospiti in dieci, causa la seconda ammonizione per proteste di Biagioni. La formazione versiliese reagisce all'espulsione e per poco non trova il pareggio: la bellissima sforbiciata dell'ex Poveromo Tinagli si stampa sulla traversa. Pochi minuti più tardi i "galletti" raddoppiano conbravo a metter in rete da centro area il preciso assist di Lisi. Il 3-0 che di fatto congela la partita è di De Negri: lancio di Manenti dalla difesa, controllo a seguire di tacco e diagonale vincente.Diavoli Neri-Porcari 1-1Marginone-Monsummano 2-2Meridien Larciano-Forte Dei Marmi 0-0Molazzana-2-2Orentano-Candeglia 1-1Ponte a Moriano-Capezzano 0-4Sp. Pietrasanta-Corsanico 4-0

GIANLUCA MATELLI