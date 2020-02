Serricciolo, test delicato in alta Garfagnana

Prima Categoria - La ventiduesima giornata presenta importanti scontri diretti. Nelle parti alte si confrontano la capolista Capezzano e il Monsummano, attuale quarta forza del girone, nel match del “Cavanis” i pistoiesi faranno di tutto per portare a casa punti, spinti dalla speranza di tutte le altre inseguitrici.



L’ambizioso Meridien, tornato su ottimi livelli, ospita la mina vagante Candeglia, compagine abituata ai colpacci fuori casa, il match del "Castelmartini" è l’ennesino esame di maturità con l'obiettivo di rimanere sul podio.



A pari merito in quarta fila troviamo la coppia Marginone-Serricciolo, i "galletti" sono saldamente nel girone dei spareggi ma vogliono di più. Nel turno odierno salgono a Gorfigliano per un delicato test, come di consueto alla vigilia di ogni gara fa il punto della situazione il dirigente dei lunigianesi Andrea Gilli: “ Come al solito gara difficile in un campo ostico, i padroni di casa sono alla ricerca di punti salvezza. Dal canto nostro dovremmo cercare di ottenere il massimo se si vuole continuare la strada verso gli spareggi post campionato. Non saranno sicuramente della partita i due difensori Manenti e Mameli, fermi per squalifica, con Tavoni e Mencatelli in forte dubbio per problemi fisici. Purtroppo questa situazione di assenze ci accade spesso nelle ultime partite, ma finora abbiamo sopperito bene e cercheremo di farlo anche oggi”.



Dall’alta classifica passiamo direttamente nel fondo, in casa dei carrarini del Don Bosco Fossone. I fossonesi viaggiano con soli 16 punti in classifica ma non mollano di un centimetro, l'obiettivo per ora è quello di scalare posizioni per un miglior piazzamento in caso di playout. servono punti a cominciare dall'impegno odierno al "Duilio Boni" contro la Torrelaghese. Nel confronto casalingo contro i gialloviola lucchesi i locali saranno privi del duttile difensore Lorenzo Antonelli, classe 2001, infortunatosi seriamente nel match contro il Capezzano (crociato e menisco), purtroppo lo rivedremo in campo ai nastri di partenza del prossimo campionato.



L’odierna giornata viene completata dal derby versiliese tra l’Atletico Forte dei Marmi e i collinari del Corsanico, dalla sfida salvezza tra Orentano (a cui è stato tolto l’ennesimo punto di penalizzazione, ora a –3, per non aver portato a termine la gara a Marginone) e Porcari, e dai match Molazzana-Marginone e Ponte a Moriano-Sp.Pietrasanta.



Programma gare di domenica 16.2.2020 (ore 15,00)



Don Bosco Fossone-Torrelaghese (“Duilio Boni”,Leonardo Lombardi di Pontedera)

Diavoli Neri-Serricciolo (Gorfigliano, Alessio Principato di Pisa)



Le altre partite:



Capezzano-Monsummano (Cavanis, Gabriele Giusti di Livorno )

Atl.Forte dei Marmi-Corsanico (Aliboni, Lorenzo Calise di Piombino)

Meridien-Candeglia (CastelMartini, Mattia Solito di Piombino)

Molazzana-Marginone (Comunale, Pasquale Christian Neto di Pisa)

Orentano-Porcari (Via Della Chiesa, Alessio Di Fano di Firenze)

Ponte a Moriano-Sp.Pietrasanta (Carignano, Clauduio Biseglia di Firenze)