Serricciolo-Tau Calcio 3-1, `Galletti` tornano in vetta

A piegare il Tau il sigillo di Shqypi e la doppietta di Mencatelli

Prima Categoria - Serricciolo: Scolari, Sartini, Jovanovitch (76' Perini), Mencatelli, Manenti, Mameli, Marchionna, Shqypi (83' Carnacioli), Iardella, Bertolla, Tavoni (90' Malatesta) (a disp. Santini) All. Bertacchini

Tau Calcio: Lavornia, Lenci (66' Haudi), Franceschi, Donati, Michelotti, Giardini, Lunardini, Barbaro (88' Vanni A.), Tognotti, Pieri (76' Sardelli), Biggi (a disp. Daviddi, Vannucci, Vanni L., Paoletti, Balli, Del Sarto) All. Cristiani

Reti: 10' Donati, 25' Shqypi, 33' Mencatelli, 41' Mencatelli



SERRICCIOLO- Un grandioso Serricciolo rimanda battuta con una super prestazione la corazzata Tau Calcio e torna con prepotenza in testa alla classifica. Dopo un palo di Tavoni al 6', gli ospiti passano in vantaggio con Donati con un bel tiro da 25 metri, ma deviato da un difensore, che beffa Scolari. Il Serricciolo non ci sta e attacca a pieno organico. Il pareggio arriva al 25' con Shqypi che riceve l'assiste di Tavoni e mette dentro. Dopo 8 minuti Mencatelli con un gran sinistro a girare da dentro l'area la mette all'incrocio e fa esplodere l'Arcinaso. Prima della pausa, è ancora Mencatelli il più lesto ad approfittare di una palla vagante, successiva alla seconda Traversa colpita da Tavoni (migliore in campo) e a mettere in rete il 3-1. Nella ripresa girandola di cambi ma non cambia il risultato, il Serricciolo gestisce con ordine e non rischia niente fino al triplice fischio.