Serricciolo soffre ma vince

Prima Categoria - PONTE A MORIANO: Gonnella, Cretu, Bianchini, Amidei, Ghilardi, Landi, Riccioli, Quilici, Cisse, Busembai, Leoncini (Del Carlo, Bertini, Pardini, Todri, Orlandi, Noto, Cottu) All. Lencioni

SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini (89' Bertolini), Jovanovitch, Tonelli, Manenti, Casciari, Mencatelli, Shqypi (78' De Negri), Cantoni, Bertolla, Lisi (Vegnuti, Calvo, Rossi, Mazzone, Tavoni) All. Bertacchini

RETI: 25' Cantoni, 67' Mencatelli (rig.)

NOTE: 45' espulso Tonelli (S) per doppia ammonizione.



Importante vittoria del Serricciolo di mister Bertacchini sul campo del Ponte a Moriano. Protagonista assoluto di giornata Cantoni (foto) col gol siglato al 25' del primo tempo e il rigore procurato nella ripresa e realizzato da Mencatelli.



Primo tempo nel quale i "galletti" dominano e prima del vantaggio si procurano importanti occasioni, la più evidente con Cantoni il cui colpo di testa viene deviato da Gonnella con un autentico miracolo. Al 25' da una punizione calciata da Mencatelli, Cantoni tocca di tacco da pochi passi e trova l'1-0. Subito dopo rigore non assegnato a Shqypi e sul ribaltamento al contrario sanzionato a favore dei locali, ma sbagliato dal numero 4 Amidei. Al 45' Tonelli si fa ammonire per la seconda volta e lascia i compagni in dieci.



Secondo tempo con un terreno di gioco quasi impraticabile nel quale il Serricciolo soffre ma tiene botta nonostate l'inferiorità numerica. Al 67' un Cantoni incontenibile, oggi il migliore in campo, si procura il rigore che Mencatelli realizza con freddezza chiudendo l'incontro.



Con questa vittoria il Serricciolo sale con 46 punti in teza posizione, superando il Marginone (44) che ha trovato un buon punto sul campo della seconda Meridien Larciano (49). Approfitta di questo pareggio la capolista Capezzano Pianore che vince in casa col Candeglia e porta a 4 lunghezze il vantaggio sul Meridien. Nei fondali della graduatoria male il Don Bosco Fossone che tra le proprie mura cede al Corsanico con un secco 2-0 e praticamente dice addio al sogno salvezza diretta.