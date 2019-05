Serricciolo, Sartini: `Società soddisfatta`

L'esperto terzino fa il bilancio sul campionato dei galletti: "Playoff? Tirarci su le maniche, sudare e fare una gran partita..."

Prima Categoria - Siamo arrivati all'ultima settimana della stagione regolamentare di Prima Categoria. Il Serricciolo di mister Bertacchini, nonostante il periodo buio che sta vivendo (4 sconfitte nelle ultime 4 gare), è ben saldo in zona playoff, terzo in classifica a 2 lunghezze dalla seconda Tau Calcio e irraggiungibile da chi gli sta dietro. Rispetto al girone di andata i "galletti" hanno viaggiato col freno a mano tirato, 12 punti in meno rispetto alle prime 14 partite disputate, ma l'obiettivo stagionale era arrivare nelle posizioni di vertice e sta di fatto che siano sul podio.



Conferma questa tesi il l'esperto esterno di difesa Daniele Sartini che non fa tragedie sul momento negativo e suona la carica per gli spareggi:



Siamo arrivati all'ultima giornata di questo bellissimo campionato, ha vinto la squadra migliore? "Credo di si. Si sapeva che il River aveva fatto una squadra per vincere. Ha stentato all'inizio ma poi hanno inanellato una serie di risultati incredibili. Complimenti a loro".



Il campionato del Serricciolo è stato buono con playoff raggiunti, anche se nell'ultima parte siete andati piuttosto male. Un voto alla vostra stagione... "Un voto positivo. Siamo sicuramente terzi e ci giochiamo il secondo posto con i playoff assicurati. Vero che si poteva farse forse qualcosa in più, ma credo che la società sia soddisfatta".



Come valuti invece la tua stagione? "La mia stagione? Sta agli altri dare voti. Posso dire che sicuramente giocherò i playoff e non è poco. E ho giocato 29 partite su 30 saltando solo la prima per un infortunio. Mi ritengo soddisfatto".



Domenica l'ultima di campionato con la retrocessa Tirrenia, poi i play off contro Marginone o Ponte a Moriano o la pericolante Don Bosco Fossone. Chi vorresti incontrare delle tre? "In campionato abbiamo perso all'andata col Marginone, e al ritorno con Fossone e Ponte a Moriano... Quindi chiunque ci toccherà occorrerà tirarci su le maniche, sudare e fare una gran partita".



Hai 38 anni ma continui a giocare come un ventenne. Che progetti hai per il prossimo anno? "L'età avanza ma fisicamente sto bene, mi piacerebbe continuare a giocare in una società seria e ambiziosa come il Serricciolo. Poi non sta a me... bisogna vedere se queste mi chiamano".