Serricciolo, preso l´esperto Bertagnini

Prima Categoria - Importante acquisto del Serricciolo per il reparto difensivo. Con una grande operazione di mercato il direttore generale Pietro Rizzi ha acquisito le prestazioni sportive del difensore Giacomo Bertagnini.



Il centrale classe 1981 che in passato ha vestito maglie importanti in Eccellenza e Promozione tra le quali San Marco Avenza e Lunigiana (dove il presidente era proprio Rizzi), nelle ultime stagioni era in forza al Don Bosco Fossone come capitano. Bertagnini andrà a rinforzare il reparto già costituito da ottimi elementi come Tonelli, Casciari, Jovanovitch e Manenti (attualmente infortunato).