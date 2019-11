Serricciolo-Ponte a Moriano 0-0, solo un punto all´Arcinaso

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini, Jovanivitch (89' Bertolini), Lisi, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shaypi, De Negri, Bertolla (80' Petacchi), Tavoni (Santini, Vegnuti, Calvo, Venuti) All. Bertacchini

PONTE A MORIANO: Gonnella, Noto, Bianchini (73' Riccioli), Landi, Ghilardi, Spicciani, Creta, Quilici, Rossi (94' Saidy), Cisse, Pardini (68' Cottu) (Santicchia, Del Carlo, Lencioni, Gabriele, Lombardi)



SERRICCIOLO- Finisce in parità la sfida dell'"Arcinaso" tra il Serricciolo di Bertacchini e il Ponte a Moriano. I "Galletti" arrivano al match con una formazione rimaneggiata, Tonelli assente per influenza, De Negri e Tavoni in campo ma entrambi acciaccati per problemi muscolari. Primo tempo in cui i locali dominano ma la sfortuna gli volta le spalle: due pali di Mencatelli, il primo al 16' su tiro a girare dalla sinistra, il secondo su punizione dalla sinistra a destra del portiere. Poi altre occasioni non sfruttate per troppa frenesia. Nella ripresa lo stesso copione, Serricciolo che attacca a pieno ritmo ma spreca tantissimo sotto porta. Ponte a Moriano che lotta con tenacia e tiene botta fino al triplice fischio.



Con questo pareggio il Serricciolo abbandona la prima posizione conquistata la settimana scorsa, il Capezzano vince 3-0 sul campo del Candeglia e risale i vetta.



I risultati di oggi



Candeglia-Capezzano 0-3

Corsanico-D.B. Fossone 1-1

Diavoli Neri-Molazzana 3-2

Monsummano-Porcari 1-0

Marginone-Larciano 1-0

Sp- Pietrasanta- Forte Dei Marmi 1-1

Torrelaghese-Oremtano 1-0



Classifica: Capezzano 22, Serricciolo 21, Monsummano 19, Larciano 17, Marginone 16, Sp. Pietrasamta 13, Torrelaghese 13, Diavoli Neri 10, Forte Dei Marmi 10, Candeglia 9, Ponte a Moriano 8, Oentano 7, Molazzana 7, Porcari 5, Don Bosco Fossone 5.