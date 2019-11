Serricciolo out dalla Coppa Toscana

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini, Jovanovitch, Tonelli, Casciari, Mameli, Mencatelli, Shqypi, De Negri, Lisi (88’ Petacchi), Bertolini (57’ Bertolla) (Gabrielli, Calvo, Malatesta, Venuti, Santini) all. BertacchiniCORSANICO: Bedei, Acquilante, Frusteri, Altemura, Sacchelli, Ramacciotti, Ercolano (91’ Tomei), Acquilante, Ceciarini, Simonini (71’ Barbetti), Toure (a disp. Raffaelli, Offretti, Giannoni, Bertuccelli, Silvestri, Alberti, Bertilotti) All. Farnocchia

RETE: 66’ Ramacciotti

NOTE: al 90’ Bertuccelli sbaglia un calcio di rigore



BARGECCHIA- Il Serricciolo non ripete lo straordinario percorso che sta facendo in campionato e sconfitto di misura esce dalla Coppa Toscana. Nella fredda serata di mercoledì 13 novembre i padroni di casa del Corsanico hanno dato qualcosa in più e hanno vinto meritatamente. Gli “Orange” hanno sfruttato il fattore campo, di misure ridotte rispetto all’”Arcinaso”. Dopo un primo di tempo senza emozioni, tutto batti e ribatti, nella ripresa al 66’ il gol partita di Ramacciotti, bravo ad anticipare tutti in mischia sugli sviluppi di un corner e mettere dentro.



Si ferma qui l’avventura in Coppa per il Serricciolo che da oggi tornerà a concentrarsi sul campionato, dove staziona in seconda posizione, sotto di un punto alla attuale capolista Capezzano Pianore. Prossima appuntamento a domenica 17 novembre sul campo del Molazzana, terzultima in classifica a quota 7.