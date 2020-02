Serricciolo ne da 10 all´Orentano

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Bertolini (56' Ballerini), Jovanovitch, Tonelli, Manenti (80' Rossi), Casciari (70' Calvo), Mencatelli, Shqypi (65' Petacchi), De Negri (46' Mazzone), Bertolla, Lisi (Vegnuti, Tavoni) All. Bertacchini

ORENTANO: Iremashvili, Gualchierotti, Fabris, Lambizi, Drame, Baddi, Casini (46' Delitalia), Gioci, Vitali, Gori, Marchi All. Ferri

RETI: 7' Lisi, 25' Bertolla, 31' De Negri, 38' De Negri, 47' Mencatelli, 50' Bertolla, 52' Shqypi, 60' Shqypi, 68' Lisi, 88' Mazzone



SERRICCIOLO- Il Serricciolo di mister Bertacchini dilaga contro un Orentano ultimissimo in classifica (5 punti) e tenuto ormai in vita solo dalla matematica. L'unica cosa che si può fare è un plauso a mister Rossi e alla sua squadra che portano avanti questa situazione per dignità e spirito sportivo. Nonostante le molte assenze e vari ragazzi saliti dalla Juniores, il Serricciolo non ha avuto problemi contro l'ultima della classe, salita a Serricciolo con un solo uomo in panchina. Quattro reti nel primo tempo e sei nella ripresa per un 10-0 inutile da commentare. L'unica cosa da segnalare è il primo gol in prima squadra del 2002 Mazzone che, alla seconda apparizione con i più grandi, ha segnato l'ultimo dei gol a due minuti dal termine.



Serricciolo che con questa vittoria raggiunge il Marginone, sconfitto a sorpresa in casa dai Diavoli Neri, in terza posizione, a - 5 dalla seconda Meridien e -7 dalla capolista Capezzano, oggi sconfitto nel derby di Torre del Lago.