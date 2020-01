Serricciolo-Monsummano 1-1, in parità lo scontro diretto

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini (56' De Negri), Bertagnini, Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Lisi, Cantoni (88' Jovanovitch), Bertolla, Tavoni (Vegnuti, Mazzone, Bertolni, Petacchi, Santini) All. Bertacchini

MONSUMMANO:: Parrini, Lencioni (75' Cola), Borselli, Tardiola, Panelli, De Masi, Moncini, Bonfigli (60' Goti), Cesari, Pagano, Falzarano (Baldi, Aiuti, Bai, Kamara, Gariboldi, Magrini, Ferrara) All. Tarabusi

RETI: 49' Cesari, 72' Mencatelli



SERRICCIOLO- Finisce in parità lo scontro d'alta quota tra Serricciolo e Monsummano. Una gara equilibrata dove gli ospiti sono passati per primi in vantaggio al 5' della ripresa grazie alla rete del "peso massimo" Cesari, bravo a concretizzare al meglio un'esemplare azione in contropiede. Il pareggio è arrivato al 72' con il rigore trasformato dallo specialista Mencatelli, penalty decretato per un fallo nettissimo dsu Tavoni. Serricciolo che con questo pareggio scala in quinta posizione in classifica, superato dal Marginone, vincente per 1-0 gol Corsanico.



Gli altri risultato di giornata



Diavoli Neri-Torrelaghese 2-2

Marginone-Corsanico 1-0

Meridien Larciano-Capezzano 1-1

Molazzana-Porcari 2-0

Orentano-Forte Dei Marmi 0-5

Ponte a Moriano-Don Bosco Fossone 2-2

Sp. Pietarsanta-Candeglia 0-1



Classifica: Meridien Larciano 35, Capezzano 34, Monsummano 33, Marginone 29, Serricciolo 28, Sp. Pietrasanta 24, Molazzana 22, Torrelaghese 20, Corsanico 19, Candeglia 19, Forte Dei Marmi 18, Porcari 16, Diavoli Neri 16, Ponte a Moriano 11, Don Bosco Fossone 10, Orentano 6.