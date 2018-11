Serricciolo, mister Bertacchini: «All´apertura del mercato si capirà chi veramente vuol vincere»

Con sette risultati utili consecutivi i "Galletti" sono secondi in classifica

Prima Categoria - Altra grande prestazione del Serricciolo di mister Bertacchini che torna da Bozzano con un inequivocabile 3-0. Sblocca le marcature Tavoni al 12' del primo tempo, tap-in su una respinta del portiere da una conclusione di Shqypi, poi sale in cattedra bomber Iardella con la doppietta personale che mette in match in cassaforte. Con questa vittoria i "Galletti" si portano in seconda posizione in classifica (17 pt), grazie al settimo risultato utile consecutivo.



Di seguito le parole del tecnico Paolo Bertacchini:



Mister netta vittoria sul campo del Bozzano. Come è stata la prova dei tuoi ragazzi?



"Sicuramente una buona prova, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Vincere in trasferta e con un punteggio netto e' sempre difficile. Non dimentichiamo pero' che il Bozzano aveva assenze pesanti che sono state piu' determinanti rispetto alle nostre, e per questo chiaramente va' dato merito a giovani classe 1999, 2000 e 2001 come Lisi, Perini e Scolari, che anche domenica hanno fornito una prova superlativa, senza dimenticare anche i giovani Gnoffo e Michelucci che stanno piano, piano crescendo".



Dopo la sconfitta all'esordio in campionato, 7 risultati utili consecutivi con 5 vittorie e 2 pareggi. Un percorso eccellente...



"Diciamo che il sentiero sembra pulito ma a farlo diventare una strada ci vuole ancora tempo e lavoro. La sconfitta all'esordio insieme alla batosta di Coppa col Fossone ci hanno fatto capire cosa ci aspettava; i ragazzi e gli addetti ai lavori mi stanno confermando che quest'anno il livello del campionato si e' notevolmente alzato rispetto allo scorso, sia dal punto di vista tecnico-tattico che come interpreti. Pertanto, se vogliamo rimanere a questi livelli di classifica, siamo condannati ad alzare l'asticella della professionalita' e purtroppo ad inizio stagione questo termine, per alcuni giocatori, era come un pianeta sconosciuto a mille anni luce dalla terra".



Secondi in classifica dietro di una sola lunghezza al Forte Dei Marmi, ma nella zona nobile della graduatoria siete 6 squadre in 3 punti. Ora che inizia a delinearsi la classifica, quale tra queste vedi più attrezzata per la volata finale?



"Io posso giudicare solo le avversarie che ho incontrato fino ad oggi e posso tranquillamente affermare che Tau Altopascio, Marginone e Don Bosco Fossone non hanno niente a che fare con la Prima Categoria, ma anche il Capezzano Pianore puo' diventare una squadra da vertice. A mio avviso regnera' l'equilibrio sino in fondo, la differenza la faranno le ambizioni, gia' a dicembre all'apertura del mercato si capiranno le ambizioni delle societa' che vorranno veramente vincere questo torneo".



Domenica arriva una di queste, i Diavoli Neri con massesi come Bonini, Tonelli e Manfredi che ieri hanno battuto la capolista. Altra battaglia...



"Il Gorfigliano mi dicono sia un'ottima squadra con un allenatore navigato della categoria e pertanto sara' sicuramente difficile. Vede, il problema e' che se la domenica vogliamo vincere bisogna avere piu' qualita' degli avversari, questo e' indubbio, ma per avere piu' qualita' degli avversari per un allenatore e' fondamentale aver misurato la qualita' della propria di squadra e qui viene il problema, infatti io non ci sono ancora riuscito".