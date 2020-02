Serricciolo-Marginone, match d’alta quota

Prima Categoria - Il quinto turno del girone di ritorno presenta due big-match di alta classifica. A parte la capolista Capezzano, che ospiterà il pericolante Porcari, le quattro inseguitrici, racchiuse in soli due punti, si scontrano tra di loro. La sorpresa del torneo Meridien ospita i pistoiesi del Monsummano Terme, mentre il Serricciolo riceve all’Arcinaso il temibile Marginone. Nei fondali del girone il Don Bosco Fossone terzultimo in classifica sale nelle colline pisane in casa del fanalino del campionato Orentano.



I “galletti” di mister Paolo Bertacchini non possono sbagliare se vogliono continuare la corsa al vertice. A questi punti del campionato questi scontri diretti sono decisivi, lo sa bene il "Deus ex machina" gialloblu Andrea Gilli: “ Gara difficilissima e, viste le condizioni meteo, sicuramente su un campo pesante, contro una squadra forte fisicamente e completa in ogni reparto. Sarà essenziale affrontare la gara come nelle ultime nostre uscite, se pur privi di pedine importanti, chi è sceso in campo ha dato il meglio per raggiungere il risultato. Sarà una domenica di scontri diretti al vertice, quindi dovremmo cercare di sfruttare il fattore campo ancora inviolato. Per quando riguarda i giocatori rientreranno Lorenz Shqyp, dopo una lunga squalifica, l’esperto Simone Bertolla e Nicola Tavoni, tutti assenti domenica scorsa, mentre si proverà a recuperare Bertagnini, alle prese con problemi muscolari. Il resto del gruppo dovrebbe essere a disposizione".



Con l'obiettivo "tre punti" il Don Bosco Fossone sarà di scena nel pisano ospite del fanalino di cosa del torneo Orentano. Portavoce dei carrarini è l’energico “diesse” Alessandro Antonelli: “Il nostro organico per l’ennesima volta non è al completo, ci sono giocatori assenti per infortuni, vedi i giovani Pasquale, Provenzano e Filippo Giananti. Sono sempre fiducioso del nostro progetto, la sconfitta di domenica ci ha allontanati ulteriormente dal quartetto di squadre a quota 22 punti, finché la matematica ce lo consentirà lotteremo per la salvezza diretta, altrimenti ci faremo trovare pronti per gli spareggi. Dovremmo sfruttare al meglio gli scontri diretti con le altre pericolanti. Ripartire da Orentano con i tre punti darà un inizio ad un ennesimo nuovo campionato”.



La giornata viene completata dalla gara in chiave salvezza Ponte a Moriano-Corsanico e dalla trasferta del Candeglia sul difficile campo del Molazzana. Infine il derby tutto versiliese tra Atletico Forte dei Marmi e Torrelaghese e delicata trasferta dello Sporting Pietrasanta a Gorfigliano.



Programma gare, arbitro di domenica 2/2/2020 (ore 15,00)



Serricciolo-Marginone (Arcinaso,Stefano Mariani di Livorno)

Orentano-Don Bosco Fossone (Via della Chiesa, Riccardo Sorvillo di Piombino)



Le altre partite:



Capezzano-Porcari (Cavanis,Lorenzo Calise di Piombino)

Diavoli Neri- Sp.Pietrasanta (“Minucciano”, Andrea D’orta di Pisa)

Forte dei Marmi-Torrelaghese (“Necchi Balloni”, Lorenzo Passaglia di Lucca)

Meridien-Monsummano (CastelMartini, Mirko Borghi di Firenze)

Molazzana-Candeglia (“Comunale”,Simone Cremonini di Pisa)

Ponte a Moriano-Corsanico (Carignano, Alessio Di Fano di Firenze)