Serricciolo, la vetta dista tre punti

In Prima domenica scorsa Bertolla e soci hanno superato in casa la River Pieve

Prima Categoria - Torna alla vittoria il Serricciolo dopo lo stop di sette giorni fa ad Orentano. Domenica scorsa i "galletti" gialloblu hanno conquistato i tre punti casalinghi contro un'ostica River Pieve che ha fatto sudare e molto i padroni di casa. Grazie al gol di Mencatelli e precedentemente al rigore parato da Papeschi tre punti d'oro che rilanciano l'ambizioni dei lunigianesi in classifica.



Adesso i punti sono 23, meno due dalla vetta occupata dal Fossone e meno uno dal Tau calcio. Serricciolo quindi che torna prepotentemente in corsa per il vertice del raggruppamento.



Domenica prossima per Simone Bertolla (foto) e compagni una trasferta impegnativa in casa dell'Atletico Forte dei Marmi attualmente in quarta posizione proprio dietro ai gialloblu distante tre lunghezze. Forte dei Marmi che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato per 1-1 il derby versiliese in casa della Torrelaghese.