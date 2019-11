Serricciolo inciampa a Molazzana

Prima Categoria - MOLAZZANA: Bolognesi, Orsetti, Angelini, Tognocchi, Sarti, Tortelli (75' Ricci), Giannotti, Togneri, Gheri (6' Abrami), Manfredi (85' Tamagini), Bertoncini (Guidi, Balsotti, Bertoncini, Secci, Bresciani, Lenzi) All. Compagnone

SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini (88' Petacchi), Casciari (85' Malatesta), Tonelli, Manenti (14' Jovanovitch), Mameli, Mencatelli, Lisi, De Negri, Bertolla (Vegnuti, Calvo, Bertolini) All. Bertacchini

RETE: 34' Manfredi

NOTE: 73' espulso Bertoncini (M) per doppia ammonizione



MOLAZZANA Sul piccolo campo del Molazzana è arrivata la prima sconfitta in campionato per il Serricciolo. Settimana di arresto per la truppa di Bertacchini che dopo il pareggio di domenica scorsa con il Ponte a Moriano e l'uscita dalla coppa di mercoledì contro il Corsanico, inciampa ancora e perde terreno nei confronti della capolista Capezzano, ora distante 5 lunghezze.



A Molazzana è stata un'autentica battaglia dove i "Galletti" hanno dato tutto ma i padroni di casa sono stati più bravi a sfruttare il fattore campo. Il gol del vantaggio è arrivato infatti grazie ad una rimessa laterale vicino all'area di rigore, che con le dimensioni ridotte del terreno di gioco è come un calcio d'angolo: nella successiva mischia in area Manfredi è stato il più sveglio. Per il resto un batti e ribatti che si è protratto fino al triplice fischio.



Serricciolo che con questa sconfitta scivola in terza posizione, superato dal Monsummano che si è imposto per 3-0 a Fossone.



Gli altri risultati di giornata:



Capezzano P.- Corsanico 3-0

Forte Dei Marmi-Candeglia 1-2

Larciano-Sp. Pietrasanta 1-1

Orentano-Diavoli Neri 4-4

Ponte a Moriano-Marginone 1-0

Porcari-Torrelaghese 2-1



Classifica: Capezzano 25, Monsummano 22, Serricciolo 21, Marginone 20, Larciano 19, Sp. Pietrasanta 14, Torrelaghese 13, Candeglia 12, Diavoli Neri 11, Forte Dei Marmi 10, Molazzana 10, Ponte a Moriano 8, Orentano 8, Corsanico 8, Porcari 8, Don Bosco Fossone 5.