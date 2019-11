Serricciolo, Gilli: `L´Orentano è una buona squadra`

Prima Categoria - Sta per iniziare la seconda parte del girone di andata del campionato di Prima Categoria. Le prime cinque compagini della classifica nell’odierno turno sono chiamate a confermare tutto quello che di buono hanno fatto fino ad oggi. La capolista Capezzano riceve la visita della Torrelaghese, mentre i “galletti” di mister Paolo Bertacchini scendono nel pisano per confortarsi con i locali dell’Orentano. Nella sintetica analisi dei prossimi avversari il "deus ex machina" dei gialloblu Andrea Gilli richiama l’attenzione per le insidie che potranno incontrare nella esterna odierna: “Sarà una gara dura, a nostro avviso loro sono una buona squadra, sicuramente la formazione pisana non rispecchia la classifica attuale. Noi siamo in un momento di “affaticamento”, dopo il tour de force di queste ultime due settimane. Contiamo nel pieno recupero di alcune pedine che hanno lasciato da poco l’infermeria, tutto sommato l’undici che affronterà l’Orentano non dovrebbe subire grossi stravolgimenti, cercheremo di mantenere la nostra imbattibilità che non è cosa da poco”.



Nel quartier generale del Don Bosco Fossone c’è tutt’altra aria, i carrarini reduci dai due stop consecutivi con Capezzano e Torrelaghese, sono rimasti in fondo al girone. Il team marmifero cercherà di ripartire per l’ennesima volta e aprire un nuovo capitolo. Il calendario mette di fronte le ultime due squadre della classifica, per il club di mister Alessandro Tavarini arriva il primo match da non farsi scappare, il successo sul Porcari permetterebbe ad Agnesini & soci di abbandonare il fondo classifica, scavalcando proprio i lucchesi, una sana iniezione di fiducia alla squadra e all’ambiente giallorosso per il proseguo del difficile torneo.



Il resto della giornata prevede le delicate trasferte del Mossumano in casa dei versiliesi del Forte dei Marmi, altrettante insidie attendono il Marginone a Gorfigliano, mentre la sorpresa del campionato Meridiem Larciano ospita i collinari del Corsanico.



Programma gare, arbitro di domenica 3/11/2019 (ore 14,30)



Don Bosco Fossone-Porcari (“Duilio Boni”,Mattia Perini di Pistoia)

Orentano-Serricciolo (“Via della Chiesa”,Francesco Luigi Pisano di Pisa)



Le altre partite:



Capezzano-Torrelaghese (“Canavis”, Lorenzo Danesi di Pistoia)

Diavoli Neri-Marginone (Minucciano, Gabriele Giusti di Livorno )

Atl.Forte-Monsummano (“Aliboni”, Alessio Principato di Pisa)

Meridiem-Corsanico (“Larciano”, Dario Del Seppia di Pisa )

Molazzana-Sp.Pietrasanta (Comunale, Lorenzo Guiducci di Empoli )

Ponte a Moriano-Candeglia (Carignano, Jacopo Fontanini di Viareggio)