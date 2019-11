Serricciolo, Gilli: `A Molazzana sarà una battaglia`

Prima Categoria - Dopo due mesi di campionato con un rendimento straordinario e relativo primato in classifica, nell'ultima settimana il Serricciolo ha un po rifiatato, pareggiando col Ponte a Moriano e uscendo dalla Coppa sul campo del Corsanico. Del tutto naturale in una situazione assolutamente sotto controllo, dato che i "Galletti" con 21 punti totali sono a una lunghezza dalla capolista Capezzano e hanno l'esperienza in questa categoria per gestire ogni tipo di situazione.



Abbiamo contattato il "deus ex machina" dei gialloblu, il dirigente Andrea Gilli che fa il punto della situazione prima della trasferta di Molazzana:



Domenica siete a Molazzana, che partita sarà... "A Molazzana ci aspetterà una "battaglia" viste le condizioni climatiche di questo periodo, le dimensioni del campo e la voglia di far punti dei nostri avversari".



In Coppa nel piccolo campo del Corsanico siete andati fuori. E' di piccole dimensioni anche il terreno del Molazzana, potrebbe essere un punto a vostro sfavore? "Sicuramente è un dato di fatto che giocare in un campo di dimensioni ridotte sia penalizzante per tante squadre abituate in spazi più ampi, ma non deve essere una scusante per una squadra che lo scorso anno ha fatto benissimo ovunque..."



Oltre al campo, quali sono stati i problemi di Corsanico? "A Corsanico, ed è un mio pensiero, non siamo riusciti ad entrare in partita fin da subito. Le attenuanti potrebbero essere tante, dalle assenze per infortunio alle squalifiche, ma finora chi ha giocato meno ha sempre dimostrato di valere un posto da titolare. Una sconfitta dopo tante gare, vedendo anche la scorsa stagione, può anche starci, l'importante è cambiare subito l'atteggiamento e già da domenica prossima. Alla fine il Corsanico ha meritato assolutamente di vincere, complimenti a loro".



Capezzano, Serricciolo, Monsummano, Larciano e Marginone, un gruppetto di testa che promette grande bagarre fino all'ultimo. Sembra che quest'anno sia ancora più difficile dello scorso... "Per quello che riguarda la vittoria finale, pur essendo consapevoli di essere una delle favorite, sappiamo anche che le altre squadre accreditate alla vittoria hanno rose più ampie e risorse economiche maggiori di noi. Per cui dovremmo essere bravi a non cadere in errori, come squalifiche evitabili e infortuni. Il cammino dello scorso anno è stato fantastico e purtroppo non non abbiamo avuto il giuto premio per il lavoro svolto in questi anni da giocatori allenatori e società".