Serricciolo fa il bis col Pietrasanta

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Casciari, Jovanovitch (60' Perini), Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Lisi (84' Petacchi), De Negri (78' Malatesta), Bertolla, Tavoni (Vegnuti, Calvo, Betolini, Venuti) All. Bertacchini

SPORTING PIETRASANTA: Pardini, Saccardi, Moriconi (82' Fzabo), Ceragioli, Capuani, Laucci (57' Tosi Fr.), Panicucci, Ambrosi, Tosi Fe. (15' Cimardi), Barsotti, Crovi (Ceragioli, Bacci, Benedetti, D'Onofrio, Mancini, Costa) All. Mazzei

RETI:: 16' Mencatelli (rig), 35' Mencatelli, 56' Cimardi

NOTE: espulso Ceragioli dalla panchina al 75'.



SERRICCIOLO Il Serricciolo conferma il superlativo stato di forma e rimanda battuto per la seconda volta in quattro giorni il forte Sporting Pietrasanta. Domenica scorsa, in campionato, i "Galletti" si erano imposti per 1-0 (De Negri), mentre mercoledi sera, per la Coppa Toscana, il risultato è stato di 2-1. Sugli scudi bomber Mencatelli che mette a segno la doppietta vincente. Serricciolo che passa cosi al terzo turno della manifestazione iridata.



Passando alla partita, il numero 7 sblocca su rigore dopo il primo quarto d'ora. Il raddoppio arriva dopo 20 minuti, il finalizzatore è sempre Mencatelli, al termine di una bellissima azione corale culminata col l'assist di De Negri. Dopo un ottimo primo tempo, nella ripresa (come domenica scorsa) il Serricciolo soffre e subisce gol in mischia al 56'. Nell'ultima mezzora sciupa più di un'occasione per fare il terzo gol e al 95' quasi non rischia la beffa con una punizione degli ospiti che si stampa sulla traversa.