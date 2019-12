Serricciolo, due punti persi a Porcari

Prima Categoria - PORCARI: Pirito, Mini, Canfigli, Della Maggiora, Buono, Repetto, Zuncheddu (60' Michetti), Petretti (69' Picchi), Damiani (79' Amodio), Copagnone, Ridolfi (68' Lionetti) (Cecchini, Franceschini, Madda, Pito, Bagnatori) All. Galassi

SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini (74' Tavoni), Casciari, Tonelli, Bertagnini, Mameli, Mencatelli, Shqypi, De Negri (55' Cantoni), Bertolla, Lisi (Vegnuti, Calvo, Malatesta, Jovanovitch) All. Bertacchini

RETI: 83' Casciari, 86' Repetto

NOTE: al 77' espulso Mini (P).



PORCARI- Il Serricciolo torna da Porcari con un punto e raggiunge in quarta pozione il Marginone, sconfitto a Torre Del Lago, ma vede allontanarsi il terzetto di testa Larciano-Capezzano-Monsummano, tutti vittoriosi nei propri incontri.



Partita brutta e condizionata da un campo ai limiti della giocabilità. Succede tutto nell'ultimo quarto d'ora: al 77' i locali rimangono in dieci per l'espulsione del numero 2 Mini; 6 minuti più tardi il Serricciolo passa in vantaggio con Casciari, incornata vincente su cross di Mencetelli. I "galletti" non fanno in tempo ad esultare che il Porcari pareggia con un gol rocambolesco: da una punizione sotto il centrocampo la palla sbatte sul palo e l'esperto Repetto corregge in rete. Per come si era messa due punti persi per il Serricciolo che adesso vede la vetta occupata dal Larciano, vincente per ben 9-0 sull'Orentano, distante 5 lunghezze.



Passando agli altri campi da segnalare la prima vittoria in campionato del Don Bosco Fossone che liquida i Diavoli Neri con un rotondo 4-1 e abbandona l'ultima posizione, adesso occupata dall'Orentano.



Irisultati di oggi



Capezzano-Molazzana 3-0

Corsanico-Candeglia 2-0

Porcari-Serricciolo 1-1

Don Bosco Fossone-Diavoli Neri 4-1

Forte Dei Marmi-Ponte a Moriano 2-2

Monsummano-Pietrasanta 1-0

Larciano-Orentano 9-0

Torrelaghese-Marginone 1-0



Classifica: Larciano 31, Capezzano 30, Monsummano 29, Marginone 26, Serricciolo 26, Pietrasanta 21, Torrelaghese 19, Corsanico 16, Molazzana 16, Candeglia 16, Forte Dei Marmi 15, Diavoli Neri 15, Porcari 13, Ponte a Moriano 10, Don Bosco Fossone 8, Orentano 7.