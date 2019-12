Serricciolo-Don Bosco Fossone 2-2, il derby è un pareggio

: Gavellotti, Bertagnini, Lisi (80' Perini), Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi, Cantoni (67' De Negri), Bertolla, Tavoni (Vegnuti, Calvo, Malatesta, Beetolini, Jivanivithc) All. Bertacchini: Agnesini, Provenzano, Antonelli (62' Micheli), Vaira, Ciandri, Borsalino, Basciu, Mallegni (46' D'Adamo), Cucurnia (69' Bertini), Rolla (78' Marinari), Donati (Fialdini, Bernuzzi, Giananti, Novelli) All. D'Ambrosio: 5' Shqypi, 15' Rolla, 24' Bertolla, 61' Cucurnia: 81' espulso Shqypi per protesteFinisce in parità l'atteso derby che chiude il girone di andata e il 2019. Sorride il Don Bosco Fossone del neo mister D'Ambosio che dopo la vittoria della scorsa domenica contro i Diavoli Neri esce con un risultato positivo dall'"Arcinaso", avvicinandosi alla terzultima in classifica Ponte a Moriano. Delude invece il Serricciolo, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite, adesso la vetta occupata dal Meridien Larciano è distante 7 lunghezze.Il risultato si sblocca dopo 5 giri di lancette a favore dei locali, cross dal fondo di Manenti eappoggia in rete da pochi passi. Il Don Bosco Fossone reagisce e trova il pari con, mette dentro in una mischi in area sugli sviluppi di una punizione da centrocampo. I ragazzi di Bertacchini attaccano e trovano il raddoppio al 25': numero di Tavoni sulla linea di fondo, tiro parato da Agnesini, la palla arriva ache in diagonale mette dentro.Nella ripresa gli ospiti tengono botta e dopo un quarto d'ora trovano il gol: ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, stavolta èil più lesto e firma il pareggio. Nei minuti finali veementi proteste del Serricciolo per un gol annullato a Shqypi, fuori gioco molto dubbio. Sulle relative proteste lo stesso Shqypi viene espulso. Al triplice fischio il risultato è di 2-2.

GIANLUCA MATELLI