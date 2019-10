Serricciolo-Diavoli 2-1, super `Galletti`

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Casciari (58' Perini), Lisi, Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi, De Negri (90' Petacchi), Bertolla, Tavoni (Vgnuti, Calvo, Jovanovitch, Bertolini, Venuti) All. Bertacchini

DIAVOLI NERI GORFIGLIANO: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai, Santini (27' Biagiotti (71' Amidei)), Cassettai, Micchi (71' Kogne), Monaco, Ceccarelli, Cudeli, Morelli (Vanni, Capitani, Fontanini, Orsetti, Tonelli, Orsi) All. Cassettai

RETI: 28' Crudeli, 45' Mencatelli, 69' Mencatelli (rig).



SERRICCIOLO- Grande vittoria in rimonta del Serricciolo di Bertacchini che con questi tre punti fondamentali si avvicina al Capezzano (-1), sconfitto per la prima volta sul campo dell'Intercomunale Monsummano. Dopo varie occasioni mancate dai locali i garfagnini passano in vantaggio con Crudeli. Il pareggio è del solito Mencatelli al 45', assist di De Negri dal fondo, appoggiato in rete da centro area. La rete della vittoria arriva al minuto 69, ancora su Mencatelli che mette a segno il rigore procurato da Shqypi.