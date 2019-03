Serricciolo con l´Orentano per rimanere in scia

River Pieve difende il margine con il Forte Dei Marmi. Al "Duilio Boni" derby tra Fossone e Tirrenia

Prima Categoria - A sei giornate dalla fine, continua la sfida tra la capolista River Pieve e i lunigianesi del Serricciolo, divisi da due punti. Più lontano annaspa il Don Bosco Fossone, seguito dal Tau Calcio a meno due. In fondo alla graduatoria, ristagna la Tirrenia, sempre a dieci lunghezze dal penultimo posto occupato dai Diavoli Neri di Gorfigliano.



La giornata odierna presenta il confronto casalingo dei garfagnini di mister Picchi e i versiliesi dell’Atletico Forte dei Marmi, ritornato a respirare aria di playoff dopo le tre decisive vittorie della nuova conduzione tecnica. A “tifare” per il team di mister Enrico Galleni sono i galletti del Serricciolo che ospitano sul proprio terreno l’Orentano (i pisani con squadre di rango riescono spesso a fare risultato). L’obiettivo del team lunigianese di mister Paolo Bertacchini è quello di rimanere in scia dei capo classifica per arrivare al big-match della successiva giornata e tentare il sorpasso.



L’altro confronto delicato è il derby tra il Don Bosco Fossone e il fanalino di coda Tirrenia: il club di Carrara, a causa delle tre recenti sconfitte consecutive, si è allontanato dalla vetta ma tiene ancora vive le speranze di potere recuperare. Drammatica invece la situazione della Tirrenia, agganciata alla categoria solo con la matematica: dieci punti da recuperare in 6 partite sono tantissimi ma i marinelli sono decisi a non gettare la spugna.



Il resto del calendario prevede la sfida interna della Tau, opposta allo Staffoli, quella dell’Acquacalda contro lo Sporting Bozzano (in ottica uscire dalla zona rossa) e l’insidioso test della pericolante Folgor Marlia sul campo del Marginone, i lucchesi sono ancora a caccia di un posto nei play off. Infine ultimi appelli per i Diavoli Neri, intenti ad evitare la forbice per non retrocedere, che vanno a far visita al temibile Ponte a Moriano.



Programma gare e arbitri di domenica 17/3/2019 (inizio ore 15,00)



Acquacalda-Sp.Bozzano (“Saltocchio”, Lorenzo Guiducci di Empoli)

Don Bosco Fossone-Tirrenia (“Duilio Boni”, Gabriele Giusti di Livorno)

Marginone-Folgor Marlia (“D.Tei”, Andrea Marinai di Firenze)

Ponte a Moriano-Gorfigliano (Comunale, Mattia Perini di Pistoia )

River Pieve-Atl.Forte dei Marmi (“Nardini”, Ivan Lotti di Empoli)

Serricciolo-Orentano (“Arcinaso”, Matteo Macchini di Pistoia)

Tau calcio-Staffoli (Altopascio, Rudy Ogliormino di Piombino)

Torrelaghese-Capezzano (“Rontani”, Annalisa Borriello)