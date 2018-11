In prima categoria i "galletti" gialloblu vengono sconfitti per due a uno sul terreno dell'Orentano

Prima Categoria - Serricciolo, che peccato. In Prima Categoria i "galletti" gialloblu vengono sconfitti per due a uno sul terreno dell'Orentano puniti da un beffardo gol dei padroni di casa pochissimo prima del triplice fischio del direttore di gara.



Si tratta della prima sconfitta dopo la lunga striscia positiva di otto partite. Il gol di Mencatelli che aveva momentaneamente pareggiato il conto sembrava ormai essere stato decisivo per uscire dal terreno pisano con un buon punto ed invece nel finale la doccia fredda del raddoppio dell'Orentano che costringe il Serricciolo a tornare a casa a mani vuote. I gialloblu vengono di fatto scavalcati in classifica dal Fossone ed avvicinati dal Marginone.



Adesso una settimana di intense sedute di allenamenti per i ragazzi di mister Bertacchini, il quale cercherà di capire cosa non è andato per prepararsi al prossismo appuntamento, ovvero il match casalingo di domenica prossima contro il River Pieve.