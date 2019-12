Serricciolo-Capezzano 1-1, recuperati al 90´

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Vegnuti, Perini, Lisi (90' Jovanovitch), Tonelli, Bertagnini, Mameli, Mencatelli, Shqypi, De Negri (57' Casciari), Bertolla, Tavoni (Calvo, Malatesta, Bertolini, Santini) All. Bertacchini

CAPEZZANO: Bertelletti, Bini (46' Togneri), Caniparoli, Mazzoni, Romanini (86' Fiaschi), Maestrelli, Grossi (88' Gigliotti), Pacini, Pisani, Cerri, Iardella (Puntelli, Capasso, Mariani, Albamonte, Motroni, Bertilorenzi) All. Coli

RETI: 75' Shqypi (S), 90' Pisani (C)



SERRICCIOLO- Il Serricciolo vede svanire la vittoria al 90' e, superato dal Marginone, si ritrova quinto in una classifica cortissima, basti pensare che l'attuale capolista Meridian Larciano dista dai "galletti" solo 5 lunghezze. Contro la corazzata Capezzano i ragazzi di Bertacchini giocano una gara quadrata, in campo dal primo minuto il nuovo acquisto Bertagnini, schierato centrale della linea di difesa con Tonelli.



Dopo un primo tempo a reti inviolate i locali passano in vantaggio al 75' con il bravo Shqypi, in contropiede, sul lancio di Tonelli dalle retovie, trova un diagonale a mezzaltezza che trafigge Bertelletti. Allo scadere, quando ormai sembrava fatta, il Capezzano pareggia con bomber Pisani (nella foto ai tempi del Monzone) che su un rilancio di 50 metri appoggia in rete dopo un'incertezza difensiva.