Serricciolo-Capezzano 0-0, un buon punto per i `Galletti`

Il ds Taricco a fine gara: "Il livello del campionato si è alzato e ogni partita é molto complicata"

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Scolari, Jovanovitch, Mencatelli, Perini, Manenti, Mameli, Marchionna, Shaypi, Iardella, Bertolla, Tavoni (A disp. Santini, Michelucci, Gnoffo, Giovannucci, Lisi, Vassallo) All.Bertacchini

CAPEZZANO: Bertelletti, Vanni, Silipo, Mazzone, Ficagna, Maestrelli, Capasso, Pacini, Marsili, Fiaschi, Caniparoli) All. Coli



SERRICCIOLO- Primo tempo dove i padroni di casa hanno provato a fare qualcosa di più con Shquypi e Iardella che si sono resi pericolosi in un paio di circostanze.

Nel secondo tempo gli ospiti si sono fatti preferire, andando vicini al gol su una punizione, dove il portiere 2001 Scolari ha compiuto una grande parata, e in un paio di mischie.

Migliori in campo Scolari e Manenti per il Serricciolo e Mazzone e Ficagna per il Capezzano.



Con questo pareggio il Serricciolo sale in terza posizione, raggiungendo con 14 punti il Tau Calcio, oggi sconfitto da un ottimo Don Bosco Fossone (13 pt) grazie alla rete di Nicola Musetti. Male invece la Tirrenia (6 pt) che torna dal terreno della capolista Forte Dei Marmi (18 pt) con un pesante passivo di 4 reti a 1, sprofondando di nuovo in zona playout.



Di seguito le parole del ds del Serricciolo Matteo Taricco a fine gara:



“Abbiamo fatto un buon pareggio contro una squadra che ha fatto più punti di tutti nell’anno solare. Il Capezzano é una squadra da Playoff ed oggi, nonostante le assenze, ha dimostrato tutto il suo valore. Le nostre assenze invece hanno influito sul nostro assetto ma una partita ordinata ci ha permesso di uscire indenni da un confronto che temevo molto. Il livello del campionato si è alzato dallo scorso anno e ogni partita é molto complicata".