Serricciolo, Cantoni regala i tre punti al 94´

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini (70' Jovanovitch), Bertagnini, Tonelli, Manenti, Mameli (46' De Negri), Mencatelli, Lisi, Cantoni, Bertolla, Tavoni (81' Casciari) (Gabrielli, Mazzone, Bertolini) All. Bertacchini

TORRELAGHESE: Casapieri, Zini, Pardini, Bonuccelli, Pacini, Cinquini, Pezzini (75' Checchi), Zaia, Marsili, Della Gatta (63' Lorenzini), Passaglia (Aperti, Discetti) All. Casani

RETI: 65' Passaglia, 80' Mencatelli (rig.), 94' Cantoni

NOTE espulso Cinquini al 74' per proteste



SERRICCIOLO- Con un gol di Cantoni al 94' minuto il Serricciolo ritrova i tre punti dopo 4 pareggi e rimette nel mirino il vertice del girone. Contro un'ostica Torrelaghese i ragazzi di mister Bertacchini hanno fatto molta fatica e alla fine hanno avuto la fortuna che era mancata nelle ultime partite.



Dopo un primo tempo alla pari, al 20' della ripresa gli ospiti passano in vantaggio con Passaglia, portando a termine con un bel diagonale un contropiede sviluppato molto bene. Il pareggio arriva a dieci dal termine con Mencatelli che realizza il rigore su fallo su Cantoni. Nell'occasione viene espulso por proteste il numero 6 versiliese Cinquini. I "galletti" approfittano della superiorità numerica e spingono molto nel finale di gara. Il gol della vittoria arriva al quarto di recupero, grazie all'incornata di Cantoni (ex Torrelaghese) su corner di Bertolla.