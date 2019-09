Serricciolo-Candeglia 3-0, `galletti` nella strada giusta

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini (89' Calvo), Casciari (60' Tavoni), Tonelli, Manenti, Mameli, Mencatelli, Shqypi (84' Malatesta), Cantoni (72' De Negri), Bertolla, Lisi (90' Jovanivitch) (Vegnuti, Santini) All. Bertacchini

CANDEGLIA: Capecchi, Testa, Marrone (86' Grasso), Livi, Lapenta, Lunghi (89' Tarocchi), Barozzi, Chafiq, Pagnini, Shtjefni, Farci (Capecchi, Bartoletti, Paferetti, De Rose, Nesi, Roggi, Checchi) All. Borrelli

RETI: 43' Mencarelli (rig.), 65' Mencatelli, 80' De Negri



SERRICCIOLO- Un grande Serricciolo liquida il Candeglia con un secco 3-0 e sale in seconda posizione con 7 punti, a due lunghezze dalla capolista Capezzano, unica formazione ancora a punteggio pieno. Primo tempo dominato con almeno quattro occasioni sprecate dai ragazzi di mister Bertacchini (foto), prima della rete del vantaggio al 43': il fallo del portiere Capecchi su Shqypi in area è un rigore evidente, lo specialista Mencatelli non sbaglia. La ripresa si apre con un palo di un ottimo Shqypi da fuori area. Al 65' Tavoni mette la palla giusta e Mencatelli che mette a segno la personale doppietta. Il terzo gol arriva a dieci dal termine: l'assistman Tavoni illumina anche per De Negri che ringrazia e mette dentro.



Gli altri risultati di giornata



Capezzano-Orentano 3-2

Corsanico-Diavoli Neri 2-1

Don Bosco Fossone-Forte Dei Marmi 1-2

Monsummano-Molazzana 2-0

Porcari, Larciano 1-2

Sp. Pietrasanta-Marginone 0-0

Torrelaghese-Ponte a Moriano 1-0