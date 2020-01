Serricciolo-Candeglia 1-0, Cantoni trova il pertugio all´87

Prima Categoria - SERRICCIOLO: Gavellotti, Perini (51' Jovanovitch), Bertagnini, Casciri, Manenti, Lisi, Mencatelli, De Negri, Cantoni, Bertolla, Tavoni (Vegnuti, Mazzone, Bertolini, Ballerini, Petacchi) All. Bertacchini

CANDEGLIA: Capecchi, De Rose, Mazzei, Agostiniani, Carlesi, Livi, Fedi, Chafiq, Pagnini (69' Nesi), Capecchi (62' Ndiaye), Barozzi (Corsini, Grasso, Lapenta) All. Rorrelli

RETE 87' Cantoni



SERRICCIOLO- Importante vittoria del Serricciolo di mister Bertacchini che approfitta della sconfitta del Monsummano e del pareggio del Marginone e con un doppio sorpasso torna in terza posizione. Partita dominata: i locali nel primo tempo hanno sprecato molte occasioni da gol e si sono visti salvare sulla linea una conclusione di De Negri; nella ripresa i pistoiesi si sono arroccati in difesa, respingendo con tenacia gli attacchi dei "galletti". Il Serricciolo non demorde e trova il gol della meritata vittoria a tre minuti dalla fine con "Beckham" Cantoni che appoggia di testa su assist di Lisi.



I risultati di giornata



Diavoli Neri-Corsanico 2-1

Marginone-Sporting Pietrasanta 0-0

Meridien Larciano-Porcari 0-2

Molazzana-Monsummano 2-1

Orentano-Capezzano 0-2

Ponte a Moriano-Torrelaghese 0-1

Forte dei Marmi-Don Bosco Fossone 4-1



Classifica: Capezzano 40, Meridien Larciano 35, Serricciolo 34, Marginone 33, Monsummano 33, Sp. Pietrasabta 25, Molazzana 25, Forte Dei Marmi 24, Torrelaghese 23, Corsanico 22, Candeglia 22, Diavoli Neri 22, Porcari 19, Don Bosco Fossone 13, Ponte a Moriano 11, Orentano 6.