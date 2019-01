I "galletti" gialloblu domenica tornano in campo e lo fanno sul terreno del fanalino di coda Tirrenia

Prima Categoria - Serricciolo, caccia al titolo d 'inverno del girone A di Prima Categoria. I "galletti" gialloblu domenica prossima 6 gennaio (fischio d'inizio alle 14.30) tornano in campo per l'ultima giornata del girone d'andata e lo fanno sul terreno del fanalino di coda Tirrenia.



Si tratta di una gara sulla carta alla portata dei lunigianesi che vogliono tornare dalla trasferta sulla costa con il titolo di campioni d'inverno. Titolo che puo' essere messo ancora in discussione solo dal Fossone che segue in classifica di due lunghezze ed in casa ospita l'Orentano.

Nel 2018 il Serricciolo ha collezionato trentadue punti in quattordici gare disputate, un ruolino di marcia di tutto rispetto due sole sconfitte, esattamente nella gara casalinga d'esordio contro il Marginone (2-3) e successivamente in casa dell'Orentano lo scorso 25 novembre.