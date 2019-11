Serricciolo, c´è il Corsanico in Coppa

Prima Categoria - Match serale di Coppa Italia di Prima categoria per il Serricciolo che sarò impegnato domani (ore 20.30) sul rettangolo di gioco di Bargecchia ospite del Corsanio. Gara unica valida per gli Ottavi di Finale.



Ecco il programma con i campi da gioco e gli orari di inizio delle gare:



ore 14,30



Amici Miei - C.F. 2001 Casale Fattoria

Stadio "Bellucci" - Via Giovannella - Agliana (PT)



Manciano - Castiglioncello

"L.Niccolai" - Via dell'Imposto - Manciano (GR)



S.Piero a Sieve - Fulgor Castelfranco

Com.le Princiapale "Ballini" - Via Donatello - S.Piero a Sieve (FI)



ore 15,00



Geotermica - Capanne Calcio 1989

Florentia - Loc. Larderello - Pomarance (PI)



ore 18,30



S.Miniato - Rondinella Marzocco

Com.le "La Scala" - Via Trieste - La Scala - San Miniato (PI)



ore 20,30



Corsanico - Serricciolo

"Le Colline" - Via del Campo Sportivo - Bargecchia (LU)



Ol. Sansovino - Fonte Bel Verde

"Le Fonti" - Via Fiorentina - Monte San Savino (AR)



ore 20,45



Marino Mercato Subbiano - Montagnano 1966

Stadio Comunale - Via Salvemini - Subbiano (AR)



N.B.: Supererà il turno la squadra vincente. Se al termine dei 90' regolamentari persistesse parità si effettueranno due tempi supplementari di 15' ciascuno, persistendo ulteriore parità si qualificherà al turno successivo la società che ha effettuato la gara in trasferta.



NM